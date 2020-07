ADT캡스, 정보보호 관리체계 인증 획득

출동관제·뷰가드·캡스홈 세 가지 항목에 대해 정보보호 관리체계 검증 마쳐

[아시아경제 김철현 기자] 보안전문기업 ADT캡스(대표 박진효)는 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득했다고 9일 밝혔다.

국내 최고 수준의 종합 정보보호 관리체계 인증인 ISMS는 기업이 고객의 정보를 보호하기 위한 일련의 조치와 활동이 인증 기준에 적합한지를 증명하는 제도다. KISA의 면밀한 심사를 거쳐 관리체계 수립 및 운영 영역 16개, 보호대책 요구사항 영역 64개 등 총 80개의 기준을 통과해야만 인증이 부여된다.

ADT캡스는 ▲출동관제서비스 ▲영상 보안 서비스 '뷰가드' ▲가정용 보안 서비스 '캡스홈' 세 가지 항목에 대해 정보보호 관리체계를 인증 받았다. 특히 이번 인증은 새롭게 변경된 ISMS 심사기준을 적용한 것으로, 클라우드 서비스 등 대상 항목이 새롭게 추가되고 전반적인 평가 수준이 높아져 더욱 의미가 크다고 ADT캡스는 설명했다. 또한 온라인 서비스에 국한하지 않고 출동경비와 같은 오프라인 운영 영역까지 범위를 확대해 적합성 평가를 진행한 것이 특징이다.

ADT캡스 관계자는 "이번 인증을 통해 ADT캡스의 정보보호 시스템이 안전하고 체계적으로 운영되고 있음을 입증한 것은 물론, 출동관리와 홈 보안 상품에 이르기까지 인증 범위를 대폭 확대해 서비스 신뢰도를 높일 수 있게 됐다"며 "ADT캡스는 앞으로도 고객들이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 정보보호 관리체계를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 했다.

