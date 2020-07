GS25, LG생건과 손잡고 기능성 치약·칫솔 출시

[아시아경제 임혜선 기자] GS25가 LG생활건강과 손을 잡고 프리미엄 브랜드 ‘시그니처’로 기능성 치약과 칫솔을 개발해 10일 단독 출시한다.

편의점 GS25에서 2020년 전년대비 상반기(1월~6월) 위생용품 치약, 칫솔 매출 데이터를 분석한 결과, 치약 카테고리는 기능성치약(특수 성분, 미백 효과 등) 매출 신장이 일반 치약 대비 16%포인트 높은 23%의 신장을 보였다. 칫솔 카테고리도 고가 라인 칫솔이 저가 칫솔 대비 높은 신장세를 보이는 것으로 나타났다. 이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 위생과 건강에 대한 고객 관심 증대와 일상에서 나만을 위한 작은 사치를 찾는 소비트렌드가 반영되었다고 판단된다.

GS리테일은 이와 같은 소비트렌드에 맞춰, LG생활건강과 공동 업무 협업을 통해 프리미엄 상품 ‘시그니처죽염치약150G’, ‘시그니처죽염칫솔’을 출시한다. ‘시그니처’ 브랜드는 지난해부터 6개월 기간 동안 GS리테일 라이프리빙팀과 LG생활건강 ‘죽염’ 브랜드 마케팅팀, 디자인팀 등 제품 개발 부서원들이 한자리에 모여 소비자의 양치 패턴, 선호하는 칫솔 헤드 사이즈, 성분 등에 대한 다양한 의견 교류를 통해 이번 프리미엄 상품을 개발했다. ‘시그니처’ 브랜드는 생활에 프리미엄을 입힌다는 브랜드 콘셉트로 각 상품의 성분 및 패키지 디자인까지 고급화를 지향한다.

‘시그니처죽염치약150G’은 LG생활건강 구강 건강 28년 연구 노하우를 결합한 상품이다. 1000도 이상 고온에서 아홉 번 구워낸 죽염을 넣고, 항산화 및 항균력이 뛰어난 ‘그린 프로폴리스’와 일명 호랑이풀로 알려진 ‘센텔라아시아티카’ 추출물을 함유해 잇몸 관리를 도와주는 기능성 치약이다. 국내 치과대학 임상시험 결과 비(非) 죽염치약 대비 5일만에 잇몸 출혈 지수가 75% 감소하는 효과를 보였다. 가격은 9900원이다.

‘시그니처죽염칫솔2입’은 초극세모를 사용해 입안 구석 구석을 쉽게 세정할 수 있으며, 손잡이를 대나무로 형상화해 편리성을 높이며, 죽염 칫솔 이미지를 살렸다. 가격은 2개입 9900원이다.

GS리테일은 LG생활건강과 지속적인 협력을 통해 연말까지 헤어용품, 바디용품 등 생활용품 카테고리에 다양한 ‘시그니처’ 라인 상품을 확대 출시 할 계획이다.

