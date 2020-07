원광대 최성진 도시공학부 교수, 한국BIM학회 우수 논문 발표상

가상 현실 증강 기술을 활용한 도시 재생 사업 연구

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 원광대학교 최성진 창의공과대학 도시공학부 최성진 교수가 한국BIM학회 정기학술대회에서 ‘가상 현실 증강 기술을 활용한 도시 재생 사업의 참여 설계에 관한 연구’로 우수 논문 발표상을 수상했다.

9일 원광대에 따르면 지난해 한국연구재단 지원을 받아 최성진 교수를 책임 연구원으로 전북대 황지욱 교수, 단국대 신동윤 교수, ㈜이스트아이 이지원 총괄 소장이 팀을 이뤄 진행했으며, 이를 바탕으로 원광대 학부생들과 함께 연구를 더욱 발전시켜 성과를 인정받았다.

지난 3일 열린 학술 대회에서 최성진 교수 연구는 도시 재생 사업에서 홀로렌즈(Hololens)라는 MR(Mixed Reality) 기기를 활용한 연구로는 최초의 사례로 평가 받았으며, 흥미로운 내용과 함께 지금까지의 성과를 토대로 하는 향후 연구 결과에 대한 기대감도 나타냈다.

최성진 교수는 “현재 진행 중인 이 연구는 지속적으로 산·학 협력 및 지자체 등과 연계해 프로젝트 실용성을 높여갈 계획”이라며, “학부생들의 연구 참여 기회도 확대할 예정”이라고 밝혔다.

