<장 종료 후 주요 공시>

◆ 제이웨이 제이웨이 058420 | 코스닥 증권정보 현재가 1,130 전일대비 90 등락률 +8.65% 거래량 132,738 전일가 1,040 2020.07.08 15:30 장중(20분지연) close =유상증자 실시에 따른 권리락

◆코썬바이오=주권매매거래정지해제...상장폐지에 따른 정리매매 개시

◆ 글로스퍼랩스 글로스퍼랩스 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 285 전일대비 7 등락률 +2.52% 거래량 88,513,219 전일가 278 2020.07.08 15:30 장중(20분지연) close =유상증자 및 전환사채권발행 결정

◆ 자안 자안 221610 | 코스닥 증권정보 현재가 443 전일대비 1 등락률 -0.23% 거래량 2,362,543 전일가 444 2020.07.08 15:30 장중(20분지연) close =박종율 사외이사 중도퇴임...일신상의 사유

◆ 바른손 바른손 018700 | 코스닥 증권정보 현재가 2,240 전일대비 90 등락률 +4.19% 거래량 273,753 전일가 2,150 2020.07.08 15:30 장중(20분지연) close =김택균 사외이사 중도퇴임...일신상의 사유

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr