제8대 광진구의회 후반기 의장 박삼례 의원 선출

의장에 4선 박삼례 의원 선출 이어 부의장에 3선 안문환 의원 선출

[아시아경제 박종일 기자] 광진구의회가 제8대 광진구의회 후반기 의장으로 박삼례 의원을 선출했다.

의장 선거는 8일 오후 4시 제237회 임시회 제1차 본회의에서 진행, 의원 전원이 참석한 가운데 재적의원 14명 중 총 8표를 받은 더불어민주당 박삼례 의원(다선거구/ 구의1·3동, 자양1·2동)이 의장으로 선출됐다.

이 날 의장선거는 의장 선출 1차 투표시, 득표수가 같은 최고득표자가 2인으로 2차 투표로 이어졌으며, 2차 결선투표를 통해 박삼례 의원이 다수득표자로 당선 결정됐다.

박삼례 의장은 "코로나19로 많은 구민들이 어려움을 겪고 있는 때 제8대 광진구의회 후반기 의장으로 선출돼 막중한 책임감을 느낀다"고 말했다.

또 고양석 전 의장님을 비롯한 전반기 의장단과 각 위원장님을 포함한 13명 의원님의 변함없는 노고에도 감사인사를 전했다.

더불어 코로나19 위기 속 민생의 어려움이 산재된 시점에서 광진은 현재 많은 변화와 발전과제를 안고 있다고 말하며, 이러한 때 일수록 의회가 모든 역량을 하나로 결집해 35만 광진구민이 생활 속에서 직접 확인할 수 있는 삶의 질 향상을 위해 후반기에도 열심히 노력하겠다고 밝혔다.

2006년부터 광진구의원으로 활동한 4선 의원 박삼례 의장은 광진구의회 제5·6대 복지건설위원장, 제7대 의장을 역임했다.

광진구의회는 의장 선거에 이어 같은 날 부의장으로 안문환 의원을 선출, 9일 오후 2시 상임위원회 위원 선임 및 위원장 선거를 끝으로 제8대 후반기 원 구성을 마무리 할 예정이다.

