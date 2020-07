경남도, ‘노동정책기본계획 용역 착수보고회’ 통한 노동정책 가속

플랫폼노동자 5인 미만 사업장 등 취약노동자 실태조사 실시

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 도청 소회의실에서 창원대학교 산학협력단과 도 노동정책자문위원 등이 참석한 가운데 ‘노동정책 기본계획 수립 연구용역 착수보고회’를 개최했다고 8일 밝혔다.

도는 본 용역을 통해 5인 미만 사업장과 같은 영세사업장과 플랫폼노동자 급증 등 최근 변화한 노동형태에 대한 전반적인 실태조사를 해, 그 결과를 바탕으로 ‘경상남도 노동정책 5개년 계획’을 수립할 계획이다.

이날 착수보고회는 용역 수행기관인 ‘창원대학교 산학협력단’의 책임연구원 심상완 교수의 주도로 세부과제별 담당연구원이 용역 추진계획을 발표하는 방식으로 진행됐다.

연구용역의 주요 내용은 ▲지역노동 시장 특성 분석 ▲5인 미만 사업장, 플랫폼노동자에 대한 실태조사 ▲경남지역 노동정책의 수요 분석 등이다.

도는 향후 이를 토대로 경남지역 노동정책의 비전과 목표를 설정해, 경남 노동권익센터 운영방안, 플랫폼노동자 권익 보호 방안, 경상남도 산업안전 정책 실행방안 등 핵심과제를 도출할 계획이다.

김기영 경남도 일자리경제국장은 “노동 사무는 그동안 국가사무로만 여겨져 왔다”며 “지방 정부가 주체가 되어 지역 실정에 맞는 정책을 입안하고 집행하며 결과까지 책임지는 지역노동정책이 필요하다”고 말했다.

