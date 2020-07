中 외교부, 코로나에 필요한 것은 F35 전투기가 아니라 N95 마스크

중국 세계 경제 성장 기여도 30%, 중국 왕따 불가능한 일

중국 배제는 역사를 거스르는 행위

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 러위청(樂玉成) 중국 외교부 부부장이 "미국의 중국 배제는 역사를 거스르는 행위"라며 미국을 강력 비판했다. 미국 국무부가 중국의 티베트 방문 제한에 관여한 중국 관료에 대해 비자를 제한한다고 발표한 직후 나온 중국 고위 관리의 발언이다.

러 부부장은 8일 중국인민외교학회와 미국아시아협회가 공동 주최한 미ㆍ중 관계 화상회의에서 미국을 정조준해 작심 발언을 쏟아냈다.

그는 "미국은 시장 정신, 공정 경쟁을 내세우면서 정작 행동에서는 자신보다 우수하고 경쟁력 있는 사람을 용납하지 않는다"고 말했다. 그는 이어 중국은 세계 경제 성장 기여도가 30%를 넘는다며 미국은 중국이라는 우등생을 인정하기는커녕 인문 교류 분야에서도 갈수록 엄격해지고 있다"고 불만을 토로했다.

그는 또 "중국인 학자를 감시하고 기자를 몰아내며 공자학원마저 폐쇄하는 행동을 보면 매카시즘이 재연된 게 아닌가 하는 의구심까지 든다"면서 "미ㆍ중 관계는 극단주의자들에게 끌려가선 안 된다"고 경고했다.

러 부부장은 이어 "다자주의와 세계화가 대세로 중국을 배제하고 인위적으로 두 시장으로 나누려고 시도하는 것은 역사를 거스르는 것"이라며 "중국에 배타적인 집단을 만들고 다른 국가들에 줄을 서라고 압박하는 행위는 반감을 살 것"이라고 말했다.

러 부부장은 "중국 왕따는 불가능하며 14억명의 중국 시장도 외면당할 수 없다"면서 "디지털화 시대에서 중국을 분열시키려는 행위는 성공할 수 없다"고 자신했다.

그는 "미국의 진짜 적은 중국이 아니라 보이지 않는 바이러스와 안보에 대한 도전"이라면서 "지정학적 충돌이 아니라 테러리즘, 금융 리스크, 각종 바이러스가 피해를 주고 있다"고 했다.

러 부부장은 "100년만의 전염병에 직면해 가장 필요한 것은 F35 전투기가 아닌 N95 마스크"라면서 "미국은 이웃에게 화를 전가하거나 소모전을 하기보다는 중국 및 각국과 협력해 전염병에 맞서야 한다"고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr