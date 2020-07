전북 31번째 확진자 카자흐스탄 여성과 같은 비행기 탑승



[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 카자흐스탄에서 익산시 취업을 위해 입국한 40대 남성이 '코로나19'에 확진됐다.

8일 전북도 보건 당국에 따르면 지난 6일 아스타나항공 KC909편을 이용해 알마티에서 인천공항에 도착한 이 남성은 남원인재개발원으로 이동한 뒤 검체 검사 결과 전날인 7일 코로나19 확진 판정을 받았다.

이 남성은 전북 32번째 확진자로 분류돼 군산의료원에 격리 입원 중이며, 도내 동선이 같거나 접촉한 사람은 없는 것으로 알려졌다.

32번째 확진자는 31번째 확진자인 카자흐스탄 20대 여성과 같은 비행기를 탑승했던 것으로 확인됐다.

