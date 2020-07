코스닥은 760선 유지중

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 소폭 하락하며 2150대로 떨어졌다.

8일 오전 11시18분 기준 코스피 지수는 전날보다 0.32(6.99포인트) 떨어진 2157.18을 기록했다. 전장보다 소폭 오른 2166.76으로 출발한 뒤 2170선까지 올랐지만 이내 곧 하락해 2150대로 내려 앉았다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락을 견인한 것으로 보인다. 외국인과 기관은 각각 1638억원, 1152억원을 순매도했다. 반면 개인은 2895억원을 사들였다.

반면 코스닥 지수는 760선을 유지하고 있다. 같은 시간 전장보다 0.21% 오른 760.79를 기록했다. 오전 9시44분께 758.38까지 내려갔지만 소폭 회복했다.

코스닥 시장에선 외국인이 537억원을 순매도한 반면 개인과 기관은 각각 549억원, 77억원을 순매수했다.

