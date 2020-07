경기 특사경, 사법경찰 업무평가서 '최우수기관'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 특별 사법경찰 업무평가에서 최우수 기관에 선정됐다.

경기도는 올해 처음으로 국내 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관의 특별사법경찰단 종합 활동평가에서 최우수 기관으로 선정됐다고 8일 밝혔다.

도 특별사법경찰단은 그동안 조직을 확대하고, 수사가능 법률을 전국 최다인 108개로 확대했다. 또 식품, 의료, 청소년, 자동차 분야 등을 기존 수사와 연계할 수 있도록 사법경찰직무법에 포함하도록 개정 건의하기도 했다.

아울러 디지털포렌식 시스템과 수사 자료의 체계적 관리가 가능한 수사정보시스템 등 과학적 수사시스템도 구축했다. 이외에도 인권보호 수사지침을 제정해 적법절차 확립과 수사의 공정성 확보에 앞장선 점 등도 이번 평가에서 높은 점수를 받았다.

인치권 도 특별사법경찰단장은 "공정한 사회 구현을 목표로 불법행위 근절과 법질서 확립이라는 특사경 본연의 업무를 충실히 수행한 결과물"이라며 "앞으로도 도민생활과 직결되는 다양한 분야의 수사를 적극 추진해 공정하고 안전한 경기도를 위한 선도적 역할을 하겠다"고 강조했다.

