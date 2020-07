김태년 "6.17 후속입법 신속히 추진할것…다주택자 종부세율 강화"

[아시아경제 원다라 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 다주택자의 종합부동산세율을 강화하는 법안마련을 신속히 추진하겠다고 밝혔다. 이해찬 민주당 대표는 비공개 최고위원회의에서 "아파트 투기 세력에 더 초점을 맞춰야 한다"고 당부했다.

김 원내대표는 6일 오전 국회에서 열린 최고위 모두발언에서 "집값안정을 위해 필요한 입법을 입법을 신속히 추진하겠다"면서 "6.17 후속입법을 신속히 추진해 다주택자 종부세율을 강화하겠다"고 말했다.

이어 "각종 공제 축소 등 종부세율의 실효성을 높이기 위한 과정을 확실히 검토하겠다"면서 "실수요자의 내집 마련을 위한 공급대책을 종합적으로 보완하겠다"고 말했다.

강훈식 민주당 수석 대변인은 최고위 직후 기자들과 만나 "오늘 비공개회의에서 부동산 대책 관련 논의가 있었다"면서 "(이해찬) 대표께서 부동산 대책이 실효성있게 자리잡을수 있도록 노력해야 한다는 말씀을 했다"고 말했다.

이어 "아파트 투기세력에 더 초점을 맞춰야 한다(는 이야기를 했다)"면서 "갭투자 투기를 단호하게, 신혼부부 생애최초 구입자들에게 내집 마련 기회가 더 늘어나는 방향으로 공포해달라는 말씀을 하셨다"고 덧붙였다.

강 대변인은 '20대 때 폐기됐던 세율을 더 높이는 방안도 포함되나'라는 질문에 "그런 방향은 정부측에서 논의하고 있는 수준으로 알고 있고, 당에서는 논의안하고 있다"면서 "12.16, 6.17대책과 지난 6월25일 대통령에 보고했던 3가지 축"이라고 말했다.

그는 당내 다주택자 명단과 관련해선 "이달말 고위공직자 재산공개가 나오면 더 나올 것 같다"면서 "지난 총선때 2년 이내 다주택자 처분 원칙을 갖고 있었는데, 구체적인 실현 계획을 세우고 있다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr