코카-콜라, 썸머 패키지 리미티드 에디션 출시

[아시아경제 이선애 기자] 코카-콜라가 ‘코카-콜라 썸머 패키지’ 3종을 한정 출시했다고 6일 밝혔다.

이번 패키지는 변화한 ‘뉴노멀’ 일상에서 처음 맞는 새로운 여름, 멀리 가지 않고도 가장 가까운 곳에서 코카-콜라와 함께 변함없는 짜릿함과 즐거움을 즐기길 바라는 마음을 담았다. 세 가지 아이콘으로 새로운 여름의 일상을 가장 짜릿하고 트렌디하게 보낼 수 있는 방법을 제안한다.

‘코카-콜라 썸머 패키지’는 올 여름 반복되는 일상 속 특별한 순간을 포착, 이를 감각적으로 풀어낸 디자인으로 소비자들의 소장욕구를 자극한다. 가장 먼저 코카-콜라의 시그니처 컬러인 빨간색 바탕과 대비되는 흰색의 로고, 스트라이프 포인트, 아이콘이 만들어내는 강렬함으로 눈길을 사로 잡는다. 패키지 하단에 여름을 상징하는 마린룩을 볼드한 느낌의 흰색 스트라이프 포인트로 표현해 시원하면서 경쾌한 느낌을 연출한다.

썸머 패키지의 아이콘은 코카-콜라와 함께 뉴노멀 시대의 라이프스타일을 반영한 트렌디한 여름나기를 표현한다. 각각의 아이콘은 멀리가지 않고 도심 속에서 캠핑 분위기를 내는 ‘홈캠핑’과‘홈피크닉’, 나만의 공간에서 프라이빗하게 문화생활을 즐기는 ‘홈시네마’를 상징한다.

마시는 즐거움에 스타일리시한 디자인으로 시각적인 매력까지 더한 ‘코카-콜라 썸머 패키지’는 350㎖ 캔, 500㎖ 및 1.5ℓ, 1.8ℓ PET 제품으로 선보인다.

더불어 코카-콜라의 모바일 애플리케이션 ‘CokePLAY(코-크 플레이)’에서는 코카-콜라가 특별히 마련한 한정판 굿즈 이벤트가 진행된다. 8월31일까지 진행되는 이벤트에 응모하면 매주 월요일 추첨을 통해 홈시네마, 홈피크닉, 홈캠핑을 즐길 수 있는 스페셜 굿즈를 증정한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr