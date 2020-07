[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 출신 사업가 카일리 제너가 명품 바디라인을 자랑했다.

최근 카일리 제너는 자신의 인스타그램에 "be back soon"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 카일리 제너는 밀착된 누드 원피스를 입고 소파에 기대어 포즈를 취하고 있는 모습이다. 특히 볼륨감 넘치는 몸매와 뇌쇄적인 표정이 그녀의 섹시함을 한층 돋보이게 한다.

한편 최근 미국 경제전문지 포브스는 카일리 제너가 수년간 사업 규모와 성공을 부풀려왔다며 억만장자 명단에서 그를 제외하는 결정을 내렸다.

