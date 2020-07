성동구, 야외 무더위쉼터 운영

폭염 대피 야외 무더위 쉼터 18개소 총 37개 그늘막 설치...주거취약계층 위한 숙박시설 이용 ‘폭염 안전숙소’ 33실 운영

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 올여름 역대급 폭염예보와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 무더위 쉼터 운영 중단이라는 긴급사태에 대비해 야외 무더위쉼터와 폭염 안전숙소를 전격 운영한다.

지난달 말 6월 하순 기준으로 62년 만에 최고 무더위를 기록하며 독거어르신 등 주거취약계층들의 여름나기에 비상이 걸렸다.

한여름 무더위의 피난처가 된 248개소 무더위 쉼터가 코로나19로 전면 운영 중단에 들어간 가운데 구는 중랑천변을 비롯 각 동 주요 장소에 야외 무더위쉼터를 운영하기로 결정했다.

각 동 17개소에 주민들의 접근이 용이한 소공원, 나무그늘 등에 그늘막 텐트를 설치하고 부채를 비롯 손소독제, 살균소독수 등을 비치한 ‘우리동네 야외 무더위쉼터’를 7일부터 운영한다.

오는 10일 부터는 중랑천변 잔디 피크닉장에 20개의 몽골텐트를 설치한다. 텐트는 5m이상 거리를 두고 설치하며 1개동 최대 이용인원은 1가족 4인으로 제한하고 이용시간은 오후 10시까지다.

열대야 기간인 7월20일부터 8월10일까지는 옥탑이나 반지하 등 취약한 주거환경에 거주하는 어르신 등을 대상으로 ‘폭염 안전숙소’를 지원한다.

코로나19로 관광객이 줄어든 지역내 숙박시설을 이용해 4개 권역 별 6개 숙박시설을 대상으로 33실을 확보했다.

60세 이상 독거어르신 또는 75세 이상 고령부부, 기초생활수급자 또는 차상위계층을 대상으로 운영, 8일부터 15일까지 주민센터를 통해 유선 및 방문접수로 사전신청을 받는다.

앞서 구는 지난 16일 주거환경이 열악한 독거어르신 500가구에 쿨매트, 휴대용 선풍기, 인견내의 등 냉방용품을 전달 완료하고 아울러 방충망 설치, 체납 전기요금 지원 등 개인별 맞춤 서비스를 제공했다.

정원오 성동구청장은 “코로나19와 무더위로 이중고를 겪는 어르신 등 취약계층들이 안전하게 여름을 날 수 있도록 꼼꼼한 폭염대책을 수립하겠다”며 “야외 무더위쉼터 이용 시에도 마스크 착용 등 사회적 거리두리를 실천해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr