[아시아경제 장세희 기자]해외 건설근로자 중에서도 중에서도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 나오면서 정부가 해외 근로자에 대한 원격진료를 올해 3·4분기 안에 시작하기로 했다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 지난달 25일 규제샌드박스를 통해 임시 허가받은 ‘재외국민 비대면 진료서비스’가 해외건설 현장에서 조기 정착될 수 있도록 지원한다고 5일 밝혔다.

재외국민 비대면 진료서비스는 재외국민이 온라인에 기재한 내용을 바탕으로 의료기관이 전화·화상을 통해 재외국민에게 의료상담이나 진료 등을 제공하는 제도다.

인하대병원이 비대면 진료 플랫폼 업체인 라이프시맨틱스와 함께 비대면 진료허가를 받았는데, 라이프시맨틱스와 컨소시엄을 맺은 의료기관(서울성모, 서울아산, 분당 서울대병원)들도 서비스에 참여한다.

