SSG닷컴, '차홍코스메틱' 공식스토어 연다

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴은 ‘차홍코스메틱’ 공식스토어를 연다고 5일 밝혔다.

차홍코스메틱은 20여년동안 헤어아티스트로 근무한 ‘차홍’이 연구하고 개발한 브랜드로 ‘셀프 헤어케어’ 상품을 취급한다. ‘차홍아르더’와 ‘차홍룸’ 등 프리미엄 헤어살롱에서 사용하는 전문가용과 동일한 상품을 판매하는 것이 특징이다.

SSG닷컴은 단일 품목 29종과 세트 기획 6종을 포함해 차홍코스메틱 자사 온라인몰과 동일한 총 35종 상품을 가져왔다. 자사몰 외 전 품목을 취급하는 곳은 SSG닷컴이 유일하다.

SSG닷컴은 차홍코스메틱 공식스토어 오픈을 기념해 오는 6일부터 19일까지 2주간 전 상품 최대 17% 상품 할인을 진행한다. 스프레이, 왁스 등으로 구성된 ‘스타일링 세트’를 17% 할인한 110,000원에, 극손상모에 영양을 공급하는 ‘인텐시브 리페어 세트’를 16% 할인해 140,000원에 판매한다. 수분공급에 중점을 둔 ‘리하이드라 세트’는 15% 할인된 110,000원에 구매할 수 있다.

이 외에도 차홍코스메틱과 협의해 세트 기획 6종 중 2종을 SSG닷컴 단독 상품으로 만들어 판매에 나선다. 샴푸, 스프레이에 3만원 상당 트리브러쉬를 포함해 7~8만원대 가격으로 구성했다.

추가로 구매 고객 중 추첨을 통해 ‘차홍아르더’ 헤드 스파권과 10만원대 홈케어 세트를 증정할 예정이다.

이번 공식스토어 입점은 상품 구색을 늘리고 고객 접점 확대를 추진한다는 양 사의전략적 판단에서 이뤄졌다.

SSG닷컴은 뷰티 단독 운영 브랜드를 늘리고 ‘언택트’ 관련 소비를 고려해 집에서 모발 관리가 가능한 상품을 확대하는 차원에서, 차홍코스메틱은 상품 기획력 및 배송 물류 시스템이 잘 갖춰진 SSG닷컴 이점을 활용해 판로 확장을 기대하고 있다.

실제 SSG닷컴 내 헤어케어 관련 매출은 올 1~6월 기준 전년 대비 30% 증가하는 등 꾸준히 증가세를 보이고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr