전주교도소 교정협의회 수용자 얼음용 생수 전달식

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 지난 3일 전주교도소 교정협의회는 코로나 질병으로 외부와 차단된 수용 생활을 하고 있고 수용자들이 무더운 여름을 이겨내고 수용 생활을 돕기 위한 일환으로 얼음용 생수(30,000병)를 지원하였다.

이날 전주교도소 최병록 소장과 임직윈, 교정협의회 이재동 (태고종 전북교구 종무원장 마이산 탑사 주지 진성스님)회장과 임원 30명이 참석하여 자리를 빛내주었다.

전주교도소 최병록 소장은 "무더운 여름에 수용자들을 위해 시시때때로 교정협의회에서 떡과 생수를 후원해 주시어 감사한 마음으로 오늘의 생수도 수용자들에게 잘 전달하며, 교정협의회의 교정봉사로 수용자들에게 용서라는 단어와 반성이라는 단어로 진심으로 마음을 닦고 닦아 수용 생활을 잘 할 것 이라고 믿습니다. "라고 말했다.

교정협의회 회장 이재동 진성스님은 " 전주교도소에서 수용자들을 돕는 자비의 마음과 사랑을 전하고 있는 교정협의회의 위원 여러분들의 작은 정성이 모여서 이처럼 수용자들을 위해 얼음용 생수를 전달할 수 있어 봉사 나눔을 실천하는 교정위원님들에게 행복을 받을 수 있다는 계기가 되어 매우 기쁘고 한량없이 행복합니다."라고 말했다.

