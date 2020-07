일본, 신규확진 262명…63일만에 최다

[아시아경제 조현의 기자] 일본에서 4일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 환자가 262명 나왔다.

교도통신과 NHK에 따르면 이날 오후 9시 기준 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 감염자 수는 도쿄 131명을 포함해 총 262명으로 긴급사태 발효 기간인 지난 5월 2일(304명) 이후 63일 만에 최다를 기록했다. 긴급사태 해제 이후 일본에서 하루 신규 감염자가 200명을 넘은 것은 전날(236명)에 이어 2일째다.

일본의 하루 신규 감염자 수는 4월 중순을 정점으로 감소해 사회ㆍ경제 활동을 억제하는 긴급사태가 5월 25일 전국에서 해제됐다. 그러나 6월 중순부터 다시 증가 추세로 돌아서 하순에 100명대로 올라선 뒤 급기야 전날부터 200명대가 됐다.

이로써 일본의 누적 확진자 수는 도쿄 6654명을 포함해 2만314명으로 늘었다. 이날 현재 사망자 수는 전날과 같은 990명이다.

