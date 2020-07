'놀면 뭐하니' 비, 박자 못맞추는 이효리에 "제주도 너무 오래있었다"

[아시아경제 강혜수 기자] 4일 오후 MBC '놀면 뭐하니'에서는 싹쓸와 광희가 단체 안무 연습을 하는 모습이 공개됐다.

이날 싹쓰리 멤버-유재석, 비, 이효리는 광희와 함께 진지하게 듀스의 '여름 안에서' 안무 연습에 돌입했다. 하지만 예전만큼의 실력이 나오지 않는 이효리의 모습에 비는 "제주도에 너무 오래 있었다"고 지적했다.

시범을 보여달라는 이효리의 말에 비가 절도있는 동작을 선보였음에도, 이효리는 여전히 흐물흐물한 포즈로 멤버들을 당황시켰다. 유재석 또한 "왜 이렇게 춤이 줄은거냐"고 물었고, 이효리 본인도 "모르겠다"며 감을 잡지 못했다.

다시 한 번 비를 필두로 안무연습이 시작되고, 계속 동작을 틀렸던 유재석도 심기일전하여 제대로 된 동작을 성공해 비의 칭찬을 받았다. 이에 질세라 이효리도 동작에 성공하며 모두를 만족시켰다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

