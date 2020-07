올 상반기 인기카드는…'항공마일리지' 지고 '온라인쇼핑' 뜨고

카드고릴라 '2020 상반기 인기 신용카드 톱 10' 발표

1~10위 순위변동 적지만,

30위권에 쇼핑특화 카드 8종 진입

[아시아경제 기하영 기자]올 상반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 항공 마일리지 카드의 인기가 떨어지고 온라인쇼핑 혜택을 강화한 카드가 인기를 끈 것으로 조사됐다.

4일 국내 최대 신용카드 전문사이트 카드고릴라가 최근 발표한 '2020 상반기 인기 신용카드 톱 10'에 따르면, 롯데 라이킷펀(LIKIT FUN)이 1위를 차지했다. 해당 순위는 올해 1월 1일부터 6월 30일까지 카드고릴라 웹사이트(PC, 모바일 통합)에서 집계된 각 카드 상품조회수 및 신청전환수를 기준으로 매겨졌다.

롯데 라이킷펀(LIKIT FUN)은 지난해 총결산에 이어 1위 자리를 지켰다. 2위는 전월실적과 한도제한 없이 무조건 적립되는 '신한카드 딥드림(Deep Dream)'으로 역시 지난해 총결산부터 2위를 유지 중이다.

3위는 1분기 결산에서 새롭게 차트에 진입한 'KB국민 탄탄대로 미즈앤미스터(Miz&Mr) 티타늄카드'다. 전월실적 40만원을 충족할 경우 월 최대 7만원을 할인 받을 수 있다. 4위는 커피 30~50% 할인, 쇼핑 최대 7% 할인을 제공하는 '삼성카드 탭탭오(taptap O)'가 차지했다. 5위는 모든 이용금액 기본 0.8%, 생활업종 1.3% 할인되는 '우리카드 DA@카드의정석', 6위는 모든 이용금액 기본 0.7%, 생활필수영역은 0.5% 추가할인되는 '현대카드ZERO(할인형)'이다.

7위는 2020년 1분기 결산에서 한 계단 상승한 'KB국민 청춘대로 톡톡'이다. 스타벅스 50% 할인, 간편결제 10% 중복할인이 가능하다. 8위는 1분기 결산에서 새롭게 차트에 진입했던 'NH농협 NH올원 파이카드'다. 온라인쇼핑과 선택업종을 합쳐 최대 20% 청구할인을 제공한다. 9위는 자취족을 위한 공과금, 세탁소, 마트 할인 등이 들어있는 '신한카드 미스터라이프(Mr.Life)', 10위는 차트 내 유일한 항공마일리지 적립카드인 '삼성카드& 마일리지플래티넘(MILEAGE PLATINUM)'이다.

올 상반기 코로나19 여파로 해외여행이 어려워지자 항공 마일리지 카드는 순위권 밖으로 밀려났다. 지난해만 해도 30위권 안에 항공마일리지 적립카드가 5종이나 있었지만 이번에는 '삼성카드& 마일리지 플래티넘'만 살아남았다. 대신 쇼핑·온라인쇼핑 특화 카드가 새로운 인기 카드로 떠올랐다. 올 상반기 새롭게 30위권에 진입한 카드 14종 가운데 8종이 ▲KB국민 탄탄대로 비즈 티타늄카드(단종) ▲하나 원큐데일리플러스 ▲KB국민 탄탄대로 올쇼핑 ▲하나 모두의쇼핑 ▲NH20해봄카드 ▲롯데 라이킷온 ▲KB국민 다담카드 ▲KB국민 탄탄대로 올쇼핑 티타늄카드 등 온라인쇼핑 혜택을 주는 카드였다.

고승훈 카드고릴라 대표는 "이번 상반기 총결산에서는 코로나19로 인한 소비패턴의 변화가 한눈에 드러났다"며 "전반적으로 여행 혜택을 메인으로 하는 항공마일리지 카드의 인기가 하락했고, 언택트 소비를 위한 온라인쇼핑, 간편결제 혜택이 소비자의 선택을 받았다"고 말했다.

