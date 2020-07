[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남도의회는 제343회 임시회에서 20명의 의원을 예산결산특별위원회 위원으로 선임하고, 이혁제 의원을 예결위원장으로 선출했다고 4일 밝혔다.

도의회는 제11대 3기 첫 예산결산특별위원회 회의에서 이 의원(민주당·목포4)을 위원장으로, 차영수 의원(민주당·강진1)을 부위원장으로 선출했다.

이혁제 예결위원장은 목포 출신으로 제11대 전남도의회에서 교육위원회 위원과 청년발전특별위원회 위원으로 활동하고 있다.

이혁제 위원장은 “도민의 목소리에 귀 기울여 예결위원들과 함께 도민의 행복과 전남 교육 발전을 위해 최선을 다할 것”이라며 “예산편성에서부터 결산에 이르기까지 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr