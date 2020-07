김시우의 부활 모드 "버디만 5개"…디섐보 1타 차 3위

로켓모기지클래식 둘째날 이경훈과 공동 42위, 심프슨과 커크 공동선두, 임성재와 노승열 공동 55위

[아시아경제 노우래 기자] 김시우(25ㆍCJ대한통운)의 도약이다.

4일(한국시간) 미국 미시간주 디트로이트의 디트로이트골프장(파72ㆍ7334야드)에서 계속된 미국프로골프(PGA)투어 로켓모기지클래식(총상금 750만달러) 둘째날 5언더파를 쳐 공동 42위(6언더파 138타)로 순위를 끌어 올렸다. 세계랭킹 6위 웨브 심프슨와 크리스 커크 공동 선두(12언더파 132타), 세계랭킹 10위 브라이슨 디섐보, 매슈 울프(이상 미국), 시무스 파워(아일랜드) 등 6명이 공동 3위(11언더파 133타)다.

김시우는 6타 차 공동 87위에 출발해 보기 없이 버디만 5개를 쓸어 담았다. 1번홀(파4) 버디 이후 좀처럼 타수를 줄이지 못하다가 11~13번홀 3연속버디와 17번홀(파4) 버디로 본선 진출에 성공했다. 그린적중률 77.78%의 정교한 아이언 샷과 홀 당 퍼트 수 1.643개를 동력으로 삼았다. 공동 9위와는 4타 차에 불과해 충분히 시즌 첫 '톱 10' 진입을 노려볼 수 있는 상황이다.

'PO 랭킹 1위' 심프슨이 8언더파를 몰아쳐 단숨에 리더보드 상단을 점령했다. 지난 2월 피닉스오픈과 지난달 RBC헤리티지 이후 시즌 3승째의 호기다. '헐크' 디섐보도 최대 355야드의 장타를 앞세워 5타를 줄였다. 공동선두를 1타 차로 추격해 역전을 엿보고 있다. 최근 6개 대회 연속 '톱 10'의 상승세다. 캐머런 챔프 공동 30위(7언더파 137타), 리키 파울러(이상 미국)가 공동 42위에 자리했다.

한국은 이경훈(29ㆍCJ대한통운)이 버디 4개(보기 1개)를 낚아 공동 42위 그룹에 합류했다. '예비역' 노승열(29ㆍ이수그룹)은 버디 3개와 보기 2개의 단촐한 스코어카드를 제출했다. 공동 55위(5언더파 139타)다. 'PO 랭킹 3위' 임성재(22)가 3타를 줄이며 공동 55위로 막차를 탔다. 반면 디펜딩챔프 네이트 래슐리(미국)는 3언더파를 치고도 공동 71위(4언더파 140타) '컷 오프'다.

