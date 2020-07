[아시아경제 전진영 기자] 퍼스텍 퍼스텍 010820 | 코스피 증권정보 현재가 2,310 전일대비 35 등락률 +1.54% 거래량 1,213,829 전일가 2,275 2020.07.03 15:30 장마감 close 은 계열회사 유콘시스템에 대한 채무보증을 결정했다고 3일 공시했다. 채무보증액은 24억원이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr