7월 3일 코스피, 17.04p 오른 2152.41 마감(0.80%↑)

2020년 07월 03일 코스피 지수는 17.04p (0.80%) 상승한 2152.41로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 SG충방 SG충방 001380 | 코스피 증권정보 현재가 1,495 전일대비 345 등락률 +30.00% 거래량 23,121,484 전일가 1,150 2020.07.03 15:30 장마감 close , 일양약품우 일양약품우 007575 | 코스피 증권정보 현재가 90,000 전일대비 14,000 등락률 +18.42% 거래량 102,941 전일가 76,000 2020.07.03 15:30 장마감 close , SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 165,000 전일대비 38,000 등락률 +29.92% 거래량 559,517 전일가 127,000 2020.07.03 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 SK네트웍스우 SK네트웍스우 001745 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 58,000 등락률 -25.78% 거래량 122,191 전일가 225,000 2020.07.03 15:30 장마감 close , SK증권우 SK증권우 001515 | 코스피 증권정보 현재가 7,820 전일대비 1,960 등락률 -20.04% 거래량 4,489,753 전일가 9,780 2020.07.03 15:30 장마감 close , SK증권우 SK증권우 | 코스피 증권정보 현재가 7,820 전일대비 1,960 등락률 -20.04% 거래량 4,489,753 전일가 9,780 2020.07.03 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr