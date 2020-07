[아시아경제 금보령 기자] 서한 서한 011370 | 코스닥 증권정보 현재가 949 전일대비 3 등락률 -0.32% 거래량 214,768 전일가 952 2020.07.03 14:08 장중(20분지연) close 은 대봉 서한포레스트 수분양자에 389억원 규모의 채무보증을 결정했다고 3일 공시했다.

채무보증금액은 자기자본 대비 12.89%다. 채권자는 농협은행 성당지점, 동대구농협 신천지점이다. 채무보증기간은 2022년 12월13일까지다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr