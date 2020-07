‘부산다운’ 건축물 찾습니다

부산시, 2020 부산건축상 공모 … 부산을 부산답게 만드는 건축물

31일까지 온라인 접수 … 지역특성 살린 완공 건축물 발굴·선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산에 딱 맞는 건축물을 찾아 시상하는 ‘부산건축상’ 공모전이 시작됐다.

부산시는 오는 31일까지 부산을 보다 부산답게 만들고 문화적 가치가 우수한 건축물을 발굴하기 위한 ‘2020년부산건축상’을 공모한다고 3일 밝혔다.

부산시는 지역 환경과 경관, 특성을 살린 우수한 건축물을 찾아 홍보하는 부산건축상 시상 행사를 2003년부터 해왔다.

공모대상은 부산시에 있는 완공 건축물로 건립 시기의 제한은 없다. 시는 민간건축부문과 공공건축부문 두 부문에서 총 10개 이내의 작품을 선정할 계획이다.

접수는 7월 31일까지 공모신청서와 작품설명서를 비롯한 건축개요, 도면과 현장사진 등을 담은 프레젠테이션(PPT) 파일을 온라인 웹하드에 올리면 된다. 자세한 사항은 부산건축제조직위원회로 문의하면 된다.

건축위원회 위원, 공공건축가, 관계 전문가로 구성되는 심사위원회가 예술성·공공성·친환경성 등에 대해 종합적인 심사를 해 대상·금상·은상·동상을 결정한다.

수상자에게는 부산시장 상장과 기념 동판이 수여되며 부산건축주간 행사 기간과 부산시청, 자치구?군에 순회 전시될 예정이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “부산건축상을 통해 매년 우수한 건축물이 발굴되고 있고 도시건축에 대해 시민과 건축관계자의 인식과 참여가 높아지고 있어 세계 일류 해양도시에 걸맞은 건축문화 향상에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr