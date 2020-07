신라아이파크免, 아이파크몰서 2차 면세 재고품 판매

3일 밤 9시 시작…12일까지 진행

10개 해외명품 브랜드 200여개 품목

겐조·모스키노 추가

[아시아경제 차민영 기자] 아이파크몰이 신라아이파크면세점의 면세상품 2차 판매를 시작한다고 3일 밝혔다.

이번 면세 상품 판매는 ‘미드나잇 면세상품 쇼핑’전으로 이날(3일)부터 오는 12일까지 총 10일간 아이파크몰 온라인몰에서 오후 9시부터 새벽 2시까지 한시적으로 진행된다. 아이파크몰 온라인몰 회원가입 후 주문 예약 및 결제가 가능하다.

펜디, 지방시, 끌로에, 토즈 등 1차 판매 상품 리스트에 추가로 겐조, 모스키노가 더해져 총 10개 해외 명품 브랜드의 200여가지 품목을 만나볼 수 있다.

이번 면세상품 할인 판매는 정부의 한시적 면세 상품 국내 판매 허용에 따라 진행된 것으로 행사 기간 내 구매한 고객은 주문 후 통관 절차 진행을 거쳐 순차적으로 받아볼 수 있다.

판매가격은 1차 판매와 동일하게 백화점 정상가 대비 최대 70% 할인된 가격이며 수입 통관 절차 등 세금이 포함된 원가에 물류비, 상품화 작업비, 카드수수료 등을 고려해 결정됐다.

아이파크몰 관계자는 “고객 분들께 좀 더 많은 혜택을 드리고자 상품의 폭을 대폭 넓혔다”며 “아이파크몰에 방문하여 오는 12일까지 진행되는 ‘대한민국 동행세일’의 혜택도 챙기시고 미드나잇 면세상품 쇼핑을 통해 명품 쇼핑도 즐기시길 바란다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr