[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 2명 추가 발생했다.

2일 대전시는 이날 오후 6시 현재 #125·126 확진자가 나왔다고 밝혔다.

#125 확진자(서구 월평동·70대)는 지난달 19일, #126 확진자(서구 관저동·40대)는 지난달 26일에 각각 기침과 식욕부진 등 증상이 발현돼 선별진료소를 찾아 검사를 받은 후 확진 판정을 받았다.

이들 추가 확진자를 포함해 대전지역 누계 확진자는 126명(해외입국자 16명 포함)으로 늘었다.

시는 현재 #125·126 확진자의 감염경로를 역학조사 하는 중이며 동선이 파악되면 시 홈페이지를 통해 공개할 예정이다.

