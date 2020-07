나주시, 지역청년 성장·교류 ‘총력’

청년센터 ‘청년가온마당’ 개소

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 나주시가 지역 청년의 성장과 교류를 지원하는 거점 공간이 문을 열었다.

전남 나주시(시장 강인규)는 2일 전 송월동행정복지센터를 리모델링해 설립한 청년센터 ‘청년가온마당’ 개소식을 갖고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.

행정안전부 주관 ‘지역사회 활성화 기반조성사업’, 전남도 ‘전남인구 새로운 희망찾기 공모사업’ 선정에 따른 국비 확보 등 총 2억4000만 원을 투입, 지난해 5월 옛 송월동 행정복지센터 건물(559㎡) 리모델링 착공. 지난해 12월 준공을 마쳤다.

센터 건물은 총 2층으로 1층에 공유주방·가온홀·문화공연장·세미나실·스터디룸·금융상담실, 2층은 새싹공방·다목적실 등 청년 교류와 지원을 위한 다양한 공간으로 조성됐다.

센터 명칭 ‘청년가온마당’은 지난해 12월 명칭 공모전 최우수작으로 ‘청년이 세상의 중심이 되는 공간’이라는 의미를 담았다.

평일 오전 10시부터 오후 8시까지 만 19세부터 39세 이하 청년 또는 청년단체 누구나 이용할 수 있으며 주말과 공휴일은 휴관한다.

이날 개소식 행사에는 강인규 시장, 송상락 전남도 행정부지사, 김영덕 시의회의장, 지역 도·시의원 등 50여 명이 참석했다.

센터 개소를 기념하는 청년희망메시지 작성을 시작으로 청년도전지원사업 지원금 전달, 기념사, 테이프컷팅식, 센터 내부 관람 순으로 진행됐다.

강인규 시장은 “청년센터가 지역 청년들의 열정과 도전을 응원하고 실질적인 소통과 교류, 협업의 플랫폼으로 발전할 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않을 것이다”며 “청년들이 지방을 떠나지 않고 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 일자리 창출 등 내실있는 정책 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 나주시 청년센터 설립은 ‘청년이 우뚝 서는 나주!’를 표방한 민선 7기 공약사업이다.

앞서 시는 지난 2018년 수립한 청년정책 5개년 계획에 포함돼 지역 청년들의 취·창업 역량 강화 및 청년 간 네트워크 거점 조성을 추진해왔다.

