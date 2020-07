[아시아경제 문채석 기자]

2일자.

◆1급

▶기획조정실장 김동환 ▶안전생산실장 권태중 ▶감사실장 박성남 ▶화순광업소장 김기범 ▶연구소장 신재면

◆2급

▶혁신기획팀장 홍강욱 ▶예산팀장 송경철 ▶경영평가팀장 석근우 ▶경영정보팀장 정상희 ▶비상보안팀장 남연원 ▶경영관리팀장 최광진 ▶재무관리팀장 최용숙 ▶상생협력팀장 박종철 ▶생산개발팀장 박기창 ▶감사실 청렴추진팀장 안장헌 ▶장성광업소 기획부장 이주복 ▶장성광업소 수갱부장 배주석 ▶장성광업소 철암생산부장 김학수 ▶장성광업소 중앙생산부장 송영배 ▶도계광업소 기획부장 이석태 ▶도계광업소 동덕생산부장 정봉현 ▶화순광업소 부소장 오대현 ▶화순광업소 기획부장 손성원 ▶연구소 남북협력팀장 정구동

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr