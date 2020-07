무안군, 화성시 민간단체와 힘 모았다

군 공항 이전 저지 공동 대응 방안 논

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군은 지난달 30일 전투 비행장 무안 이전 반대 범군민대책위원회(이하 무안 범대위)와 전투비행장 화성 이전 반대 범시민대책위원회(이하 화성 범대위)가 무안 범대위 사무실에서 군 공항 이전 저지를 위한 공동 대응 방안을 논의했다고 2일 밝혔다.

이 자리에는 모종국 무안 범대위 상임위원장과 홍진선 화성 범대위 상임위원장 등을 비롯한 관계자 20여 명이 참석했다.

모종국 무안 범대위 위원장은 모두 발언에서 “화성과 무안은 군 공항 이전 문제로 인한 공동의 피해자다”며 “앞으로 수원과 광주는 군 공항 이전을 위해 군 공항 이전 특별법 개정에 중점을 두고 움직일 것이며, 이에 대비하기 위해서는 비슷한 처지에 있는 지자체가 서로 힘을 모아야 하며 오늘 그 시작을 알리는 자리가 마련돼 매우 의미 있다”고 말했다.

이어 홍진선 화성 범대위 위원장은 “특별법 개정안이 통과되면 군 공항 이전 저지는 더욱 힘들어질 것이다”며 “군 공항 이전을 저지하기 위해서는 두 지자체가 공동 대응 방안을 마련해 선제 대응해야 한다”고 강조했다.

두 시군 범대위는 오는 8일 국회 정론관에서 군 공항 이전 특별법 개정안 철회 촉구 반대 공동성명서 발표를 시작으로 군 공항 이전 저지를 위해 지속해서 공동 대응해 나가기로 합의했다.

