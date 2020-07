속보[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS에서 2일 오전 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

회사 측은 서울 잠실 캠퍼스 동관과 서관을 폐쇄하고 직원들을 귀가 조치했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr