[르포]월성 가보니…안전시설 둘러싼 정쟁에 어리둥절

원전 3km 이내 양남면 주민 "40년 잘 살았는데 왜 논란?"

[아시아경제 문채석 기자]"탈원전 위한 공론화 꼼수 거부한다! 맥스터 증설 즉각 추진하라!" "고준위 핵폐기물을 청와대와 산업부 앞으로 이전하라!"

지난달 30일 경북 경주 월성 원자력발전소 2·3·4호기가 있는 한국수력원자력 월성본부에서 약 2㎞ 떨어진 아파트 앞에 나란히 걸려 있던 플래카드 내용이다.

'월성 민심'의 진원지인 경주시 양남면은 월성원전 2~4호기 사용후핵연료 저장시설(맥스터) 때문에 쪼개져 있다. 원전이 주변에 있다는 건 알았지만 정확한 포화 시점까진 모르고, 외부인이 들어오기 시작하면서 월성 분위기가 나빠졌다고 안타까워하는 주민도 보였다.

산업통상자원부에 따르면 사용후핵연료 재검토위원회 산하 지역실행기구는 동경주 3읍면 주민 100명과 경주 시민 50명 등 150명을 모아 지난달 27일부터 4주간 월성원전 맥스터 증설 문제와 관련한 '숙의 과정'에 들어갔다. 숙의 후 합의문에서 증설 반대 취지의 결론이 나면 2022년 3월 월성 2~4호기의 셧다운(shut down·일시적 업무정지)이 현실화할 수 있다. 대구·경북 전력의 21.9%가 이곳에서 만들어진다.

소위 '동경주 3읍면'으로 불리는 양남면과 양북면, 감포읍은 월성원전 반경 15㎞ 안에 있다. 이 중 양남면은 2~3㎞ 인접 지역으로 찬반이 가장 첨예하게 나뉘는 곳으로 알려졌다. 실제 양남면에 가보니 이곳 주민들은 월성이 원전에 묶여 함께 언급되는 것을 반기지 않았다. 원전은 1978년부터 지어져 있었고, 그 후 40여년을 문제없이 살았는데 왜 떠들썩한지 의문이라는 반응도 꽤 있었다.

1978년 월성1호기 준공 전부터 경주에 살았다는 A(57)씨는 "월성1호기를 지을 땐 체르노빌 사고가 없었기 때문에 착공에 대한 주민 거부감은 크지 않았고, 그게 뭔지 궁금해하는 이들은 있었다"며 "이후 매스컴이 발달하면서 월성은 원전으로 나라를 떠들썩하게 만드는 지역처럼 됐는데, 이와 관계없이 원전 옆에서 40년 넘게 살아왔고 앞으로도 그럴 것"이라고 말했다.

월성 주민 중 '2022년 3월 맥스터 100% 포화-증설 기간 19개월'이란 사실을 제대로 아는 이는 많지 않았다. 오히려 맥스터는 원전 가동 시 나오는 사용후핵연료를 막는 안전시설인데 증설이 왜 논란거리인지 이해하지 못했다. 월성 2·3·4호기의 설계수명이 각각 2026년·2027년·2029년에 끝나기 때문에 증설을 하면 최소 9년간은 지금처럼 전기를 쓸 수 있는데 안 하면 전력량이 주는 것 아니냐고 반문하는 이도 있었다.

월성 주민 B(37)씨는 "맥스터가 사라지면 원전을 세워야 해 전기가 흐르지 않고 상권이 죽을 것이 뻔하다"며 "운영에 이견의 여지가 없을 것으로 믿었던 안전시설이 공론화 결과에 따라 닫힐 수도 있다는 사실에 어리둥절할 뿐"이라고 전했다.

