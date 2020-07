LG전자, 맨해튼 전광판에 '졸업사진'…상업광고 일시 중단

코로나19 극복 헌신한 사람들 위해 땡큐(Thank You)메시지 이어 이번엔 졸업생 응원

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 64,500 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 127,047 전일가 64,400 2020.07.02 10:49 장중(20분지연) close 가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 졸업식을 갈 수 없게 된 졸업생들을 위해 미국 뉴욕 맨해튼에서 깜짝 이벤트를 진행하고 있다.

LG전자는 지난달 30일(현지시간)부터 뉴욕 타임스 스퀘어에 있는 LG전자 유기발광다이오드(LED) 전광판에 올해 학교를 졸업하는 졸업생 375명의 사진을 보여주고 있다.

LG전자는 졸업생들에게 진심어린 축하를 보낸다는 취지에서 이번 주는 이들의 졸업사진만 보여주고 상업적인 광고는 잠시 중단하기로 했다고 설명했다..

이벤트 참여를 희망한 졸업생들이 제출한 졸업사진은 각각 매번 5~6초 동안 하루 48번씩 화면에 나온다. 또 졸업생 혹은 졸업생의 부모가 주말에 타임스 스퀘어에 와서 전광판을 촬영할 수 있도록 토요일과 일요일을 이벤트 기간에 포함했다.

LG전자는 이벤트가 끝난 후에 전광판에 상영한 졸업사진을 인화해 참여한 졸업생 모두에게 전달할 예정이다.

LG전자 관계자는 “가족, 선생님, 친구들과 함께 하는 졸업식은 어렵게 된 상황이지만 졸업생들에게 색다른 추억을 선사하기 위해 이벤트를 마련했다”고 말했다.

앞서 LG전자는 지난달 초 코로나19 극복을 위해 헌신하는 많은 분들에게 고마운 마음을 전하고자 동일한 전광판에 미국법인 임직원들이 직접 만든 ‘땡큐(Thank You)’ 메시지를 상영한 바 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr