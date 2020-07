SK C&C, AI 플랫폼 론칭 온라인 세미나 개최

빅데이터 분석 플랫폼 '아큐인사이트 플러스' 2.0버전 선봬

[아시아경제 이진규 기자] SK ㈜ C&C는 오는 8일 시티즌 데이터 사이언티스트(이하 시티즌)를 위한 인공지능(AI) 플랫폼 론칭 온라인 세미나를 개최한다고 2일 밝혔다.

시티즌은 데이터에 관심을 갖게 된 초보자로서 자신의 업무에 AI 플랫폼 서비스를 적용하고자 하는 사람을 말한다.

이번 세미나에서 '플랫폼 레볼루션' 저자 마셜 밴 앨스타인과 캐나다 AI 솔루션회사 엘레멘트 AI의 장 프랑스와 가녜 CEO 등이 출연한다. 이들은 시티즌들이 자신의 아이디어를 디지털로 현실화하는 구체적 방법을 제시하고 디지털 플랫폼 경제 창출 방법을 소개한다.

이기열 SK C&C BM혁신추진총괄은 'SK C&C AI 통합 플랫폼'을 주제로 발표에 나선다. 그는 디지털 시대 시티즌의 등장 배경과 이들이 만들어낼 디지털 업무 혁신의 중요성과 SK C&C AI 플랫폼의 기여를 강조할 예정이다. 김영대 SK C&C의 Digital Tech.센터장은 우버와 에어버스, 넷플릭스 사례를 통해 전통 산업 서비스가 플랫폼 서비스로 전환하는 과정에서 AI 플랫폼을 어떻게 도입하고 활용했는지 설명할 계획이다.

시티즌을 위한 SK C&C AI 플랫폼의 변신도 확인할 수 있다. 빅데이터 분석 플랫폼 '아큐인사이트 플러스'는 한층 지능화된 사용자 편의 기능을 담은 2.0 버전을 선보였다. 이 총괄은 "아큐인사이트 플러스는 시티즌들이 자신의 실무 경험과 아이디어를 디지털 서비스와 플랫폼 경제 창출로 연결시키는 핵심 인프라"라며 "발상의 전환만 한다면 누구나 플랫폼 경제의 리더가 될 수 있다"고 말했다.

