베토벤 탄생 250주년 기념공연 유튜브로 즐긴다

용산구, 지난달 16일 용산아트홀 대극장서 베토벤 탄생 250주년 기념 언택트 공연...7월1일 구청 유튜브, 페이스북에 공개

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 7월1일 구청 유튜브, 페이스북을 통해 베토벤(1770~1827) 탄생 250주년 기념 언택트(untact·비대면) 공연을 선보였다.

서울문화재단 지원을 받은 2020년 공연장 상주단체 육성지원사업 일환이다.

실제 공연은 지난달 16일 ‘베토벤, 용산에 오다’란 주제로 용산아트홀 대극장에서 열렸다. 모스틀리필하모닉오케스트라(이하 MPO)가 ‘코리올란 서곡(Coriolan Overture)’, ‘로망스 1,2번(Romance for Violin and Orchestra)’, ‘교향곡 5번(Symphony No. 5)’ 등 베토벤 대표곡들을 연주했다.

코리올란 서곡은 오스트리아 시인 겸 극장가 하인리히 요제프 폰 콜린이 쓴 동명 희곡에서 감명을 받은 베토벤이 1807년 초에 작곡한 음악이다. 그가 남긴 11편의 서곡 중 가장 널리 사랑받고 있다.

베토벤이 비교적 초기에 작곡한 로망스 1,2번은 솔로 바이올린과 오케스트라가 함께 공연을 한다. 온화한 분위기와 느린 템포로 남녀노소 누구나 편안하게 감상할 수 있는 아름다운 작품이다.

교향곡 5번은 베토벤 대표작이자 클래식 음악의 대명사로 여겨지는 ‘운명’ 교향곡이다. 1808년 완성됐다. 이상을 향한 인간의 투쟁과 고뇌, 그리고 성취 과정을 드라마틱하게 형상화한 것으로 평가받고 있다.

공연을 담당한 MPO는 클래식 대중화의 기수로 지난 2003년 창단됐다. 2012년 베토벤 교향곡 전곡 연주, 2013년 차이코프스키 교향곡 전곡 연주 등 왕성한 활동을 펼치며 유명세를 이어왔다.

구는 지난 2015년부터 MPO와 음악회·강좌 등 문화사업을 함께해 오고 있으며 이번 비대면 공연 외에도 ▲구민과 함께하는 3디바(3DIVA) 콘서트(9월15일) ▲교향시로 듣는 한국의 전래동화(11월20일) ▲모스틀리 앙상블과 함께하는 음악속의 하루(12월3일) 등 콘서트를 하반기에 이어갈 예정이다.

구 관계자는 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황을 감안, 하반기에는 가급적 좌석 간 거리두기 형태로라도 오프라인 공연을 진행 할 것”이라고 말했다.

구는 오는 9~10월 MPO와 함께 지역 내 학교를 찾아가는 ‘악기야 놀자’ 프로그램도 2회에 걸쳐 운영한다. 학생들에게 보다 생생한 음악교육을 선보이기 위해서다.

성장현 용산구청장은 “신종 코로나바이러스 감염증으로 인해 무관객 형태로 MPO 공연을 진행했다”며 “유튜브를 통해 공연 실황을 공개한 만큼 누구나 편안하게 음악을 감상할 수 있을 것”이라고 말했다.

박종일 기자





