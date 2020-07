서울서 일가족 등 최소 6명 코로나 추가 확진…누계 1327명

[아시아경제 장세희 기자]서울 자치구들이 1일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 사례 6건을 추가로 발표했다. 이에 서울 발생 확진자 누계가 최소 1327명으로 늘었다. 관악구에서는 관내 119∼123번 등 5명이 이날 추가로 확진됐다.

이 중 관악 119∼122번 등 4명은 일가족이며, 지난달 27일 확진된 관악 113번 환자(62세 남성)와 가족 관계로 연결돼 있다.

119∼121번은 113번 환자로부터 감염된 것으로 추정되며, 122번은 지난달 30일 119번과 접촉했다.

관악 123번은 지난달 20일 확진된 관악 84번 환자(70세 여성)의 가족이다.

동작구에서는 노량진2동에 사는 20대 여성(동작 54번)이 전날 순천향대병원에서 검사를 받은 결과가 이날 양성으로 나왔다.

이 환자는 지난달 23일부터 기침과 두통 등 증상을 겪었으며, 감염 경로는 확인되지 않았다. 방역당국은 이 환자와 함께 사는 동생 2명에게 자가격리를 지시하고 코로나19 검사를 받도록 했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr