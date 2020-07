[아시아경제 박지환 기자] 아이티엠반도체 아이티엠반도체 084850 | 코스닥 증권정보 현재가 59,500 전일대비 1,100 등락률 +1.88% 거래량 276,150 전일가 58,400 2020.07.01 15:30 장마감 close 는 종속회사인 ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO. LTD가 국민은행으로부터 빌린 198억원에 대해 채무보증을 결정했다고 1일 공시했다.

