◇승진 및 전보

<상무보>

△무역아카데미 사무총장 김병훈

<전보>

△국제무역통상연구원장 최용민 △경영관리본부장 김고현

◇보임 및 전보

<신규보임>

△ 글로벌연수실장 박세범

<전보>

△ 홍보실장 박형선

