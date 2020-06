이강덕 포항시장 "생애 전주기 책임지는 생활안전망 구축하겠다"

민선7기 2주년 맞아 기자간담회

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] "성과보다는 부족함과 아쉬움에 대한 반성과 함께 꾸준한 소통과 공감, 현장에서의 문제해결 등 새로운 다짐으로 새로운 2년의 출발을 시작하려 합니다"

이강덕 포항시장은 30일 민선 7기 전반기 2년의 성과와 향후 운영방향을 설명하는 기자간담회에서 "지난 2년은 안정된 시민생활과 변화를 통한 포항의 도약을 일궈낸 시기였다"고 자평한 뒤 "코로나 위기를 극복, 경제활력의 불씨를 살려나가겠다"고 다짐했다.

이 시장은 전반기 2년의 주요 성과로 ▲지진특별법의 제정 ▲신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 지역 확산 차단 ▲그린웨이 확산 ▲도시·문화·해양 융합 포항형 도시재생 ▲국가전략특구의 연이은 선정과 대기업 투자유치 등을 꼽았다.

특히, 매년 지속적인 R&BD(사업화 연계기술개발) 예산의 대폭적인 지원으로 미래형 신산업 생태계 기반을 확충하고, 4차 산업혁명에 대비한 배터리산업 도시로의 산업체질을 개선하는 기반을 마련했다고 강조했다.

또한 출생에서 노년에 이르는 생애 전주기를 책임지는 생활복지와 취약계층의 경제적 자립기반 마련 등 꼼꼼한 생활안전망을 구축하고, 읍·면·동 맞춤형 복지팀 구성을 통한 복지사각지대 해소 등 도시의 가치와 시민의 행복과 만족도를 높였다는 평가를 받고 있다.

이 시장은 "코로나19의 2차 확산에 대한 우려가 현실화되고 있는 가운데 민선7기 후반기에는 코로나19로 인한 대외적인 충격을 막고, 위축된 지역경제의 회복을 앞당기는데 모든 힘을 쏟겠다"고 역설했다.

그는 남은 2년 동안의 시정 중점방향으로 ▲실질적 지진피해구제와 함께 도시 활력의 디딤돌 마련 ▲국가전략특구를 포항형 뉴딜로 발전 ▲포항형 그린웨이로 그린뉴딜의 대표 모델 추진 ▲융합적 도시재생 틀 창출 ▲촘촘한 생활안전망 구축 ▲환동해 중심도시 경쟁력 강화 등을 소개했다.

이 시장은 "코로나19 위기 속에서도 과감하고 선제적인 방역과 포스트코로나 대응 등을 통해 전국적인 모범사례로 주목을 받고 있다"며 "앞으로 2년, 튼튼한 방역의 기초 위에 시정의 핵심과업을 속도감 있게 마무리하겠다"고 자심감을 보였다.

