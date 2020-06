민주노총, 노사정 합의 추인 불발…김명환 위원장 "거취 포함 판단"

[아시아경제 김보경 기자] 민주노총이 노사정 대표자회의 합의안에 대한 내부 추인을 얻지 못했다. 김명환 민주노총 위원장은 '거취'를 거론하며 결단에 나설 것을 시사했다.

30일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위한 노사정 대표자회의에 참여해온 민주노총은 노사정 잠정 합의안에 대한 내부 추인을 얻지 못했다.

민주노총은 이날 김 위원장이 주재한 중앙집행위원회에서 노사정 대표자회의 잠정 합의안을 놓고 지도부의 의견을 수렴했으나 결론을 내지 못했다.

김 위원장은 합의안에 대해 "부족하고 미흡한 부분도 있지만 우리가 처음 사회적 대화를 제안한 취지에 맞게 주요한 내용이 만들어졌다"며 "재난 기간 비정규 취약 노동자 보호, 전국민 고용보험 도입, 아프면 쉴 수 있는 상병수당 그리고 임금 양보론 차단"이라고 설명했다.

이어 "일부 중집 성원들이 일관되게 (합의안을) 폐기해야 한다고 주장하는데 나는 그것을 살려가야 된다고 생각한다. 그것을 딛고 한 걸음 더 나가야 한다"며 "그것이 내 판단이고 소신"이라고 강조했다.

끝으로 그는 회의 중단을 선언하며 "이른 시일 내에 거취를 포함해 판단을 내리겠다"고 밝혔다.

만약 민주노총이 중집 추인 없이 김 위원장의 독자적인 결단으로 합의에 참여할 경우 조직 내부의 후폭풍은 만만치 않을 전망이다.

지난달 20일 발족한 노사정 대표자회의는 실무 협의와 부대표급 회의를 통해 최근 잠정 합의안을 마련했고 노사정 주체들의 내부 추인을 거쳐 최종 합의문을 발표할 예정이었다.

합의문은 고용 유지, 전국민 고용보험제도, 상병급여 제도 도입 등에 관한 것으로 알려졌다.

민주노총이 합의에 참여하면 국제통화기금(IMF) 외환위기 때인 1998년 노사정위원회 합의 이후 22년 만에 민주노총을 포함한 주요 노사정 주체들이 참여한 첫 사회적 합의가 된다.

한편 한국노총도 이날 오후 중앙집행위원회를 열어 잠정 합의안을 놓고 내부 의견을 수렴할 예정이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr