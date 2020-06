'디지털 언박싱' 공개 부분변경 싼타페…"가족을 위한 차"

현대차, 공식 유튜브서 30일 정오 싼타페 부분변경 출시 행사

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차는 30일 정오 현대차 공식 홈페이지와 유튜브 등 온라인 채널을 통해 '디지털 언박싱' 행사를 개최하고 4세대 싼타페의 부분변경 모델을 공개했다.

더 뉴 싼타페의 디지털 언박싱은 부문별 담당자(디자인·상품·마케팅)의 설명과 함께 다양한 분야의 패널(카레이서 권봄이, 자동차 칼럼니스트 나윤석, 자동차 전문 기자 전승용, 크리에이터 야생마)들이 출연해 변화된 더 뉴 싼타페의 상품성을 소비자들에게 소개하는 토크쇼 형식으로 진행됐다.

현대차는 더 뉴 싼타페 공개와 동시에 가족의 사랑을 주제로 한 광고 캠페인도 실시한다. 티저로 공개됐던 '엄마의 탄생’, '끄떡없이 버틸게' 2편의 본편 이외에도 '아무 일 없이 크면 좋겠어', '자주 만나요' 등 2편의 광고 캠페인이 새롭게 공개됐다. 4편의 내용을 모두 담은 종합편까지 총 5편의 영상은 패밀리 SUV로서 가족의 소중함을 전달하는 더 뉴 싼타페의 감성적인 모습을 담았다.

현대차는 커스터마이징 브랜드 'H 제뉴인 액세서리(H Genuine Accessories)'의 싼타페 전용 상품도 출시한다. 해당 브랜드는 기존 커스터마이징 브랜드 'TUIX'를 대체하는 새로운 브랜드로 다양한 편의 및 레저 상품으로 구성된다. 하반기에는 스포티한 디자인 및 성능을 강조한 'N 퍼포먼스 파츠'의 더 뉴 싼타페 전용 상품도 출시할 예정이다.

현대차는 내달 1일부터 현대 모터스튜디오 고양과 현대 모터스튜디오 서울에 H Genuine Accessories 전용 상품(후석 엔터테인먼트 시스템, 프로텍션 매트 패키지, LED 라이팅 패키지 등)을 탑재한 더 뉴 싼타페를 각각 1대씩 전시할 계획이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 98,500 전일대비 800 등락률 +0.82% 거래량 432,078 전일가 97,700 2020.06.30 11:58 장중(20분지연) close 관계자는 "더 뉴 싼타페는 한층 높아진 안전성과 편의성으로 가족을 위한 차를 고려하는 고객층을 만족시킬 차량"이라며 "앞으로 더 뉴 싼타페가 중형 SUV 시장에서 새로운 트렌드를 주도해 나갈 것"이라고 말했다.

