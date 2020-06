선데이토즈, 국민 모바일 게임 '애니팡4' 정식 출시

사전예약 200만명…광고모델 아이유 앞세워 큰 호응

[아시아경제 이진규 기자] 선데이토즈 선데이토즈 123420 | 코스닥 증권정보 현재가 27,900 전일대비 1,200 등락률 -4.12% 거래량 570,946 전일가 29,100 2020.06.30 10:28 장중(20분지연) close 는 국민 모바일 게임 '애니팡4'를 정식 출시했다고 30일 밝혔다.

애니팡4는 하루 60만명이 즐기는 '애니팡1~3' 시리즈의 계보를 잇는 선데이토즈의 기대작이다. 전작 이후 3년9개월 만에 출시되는 애니팡4는 사전예약 200만명을 기록하며 출시 전부터 관심을 모으고 있다.

선데이토즈는 애니팡4의 고도화된 퍼즐 플레이와 다채로운 신규 콘텐츠들을 게임의 재미요소로 꼽았다. 퍼즐 플레이의 경우 '애니팡3'에서 인기를 이끌었던 회전팡에 이은 새로운 블록 규칙이 탑재됐다.

선데이토즈 관계자는 "애니팡4에서는 블록 5개, 7개 등으로 만드는 미러볼, 대폭발 등의 특수 블록을 선보이며 플레이의 다양성을 확대했다"면서 "선데이토즈만의 퍼즐 기획과 연산 기술 노하우가 돋보이는 콘텐츠"라고 전했다.

신규 콘텐츠인 '애니팡 로얄' 역시 퍼즐 플레이를 응용한 콘셉트로 누구나 즐길 수 있는 실시간 대전을 구현했다.

사전예약 영상으로 2주 만에 270만여 건의 조회 수를 기록한 광고모델 아이유의 응원도 호응을 얻고 있다. 아이유는 특정 퍼즐 스테이지를 완료한 이용자들에게 재미를 선사하기 위해 게임 내 특별영상에 출연할 예정이다.

이현우 선데이토즈 PD는 "애니팡4는 퍼즐 플레이의 기술적 진화와 함께 다양한 신규 콘텐츠로 모바일 퍼즐 게임의 새로운 변화를 알릴 작품"이라며 "많은 이용자들의 기대에 부응할 최고의 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

한편 선데이토즈는 애니팡4 출시를 기념해 20스테이지를 완료하는 이용자들에게 '오늘의 짤' 이모티콘을 지급하고, 출석 체크를 통해 다양한 게임 아이템을 증정할 예정이다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr