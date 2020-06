민주당, 상임위원장 명단 확정…독식 강행

[아시아경제 강나훔 기자, 전진영 기자] 더불어민주당이 29일 국회 본회의에서 선출할 상임위원장 명단을 확정했다.

홍정민 민주당 대변인은 이날 의원총회 직후 기자들과 만나 "11개 상임위원장 명단이 확정됐다"라며 "본회의에서 무기명 연기식 투표로 상임위원장 선출을 진행할 것"이라고 밝혔다.

확정 명단에 따르면 운영위원장은 김태년 원내대표가 맡고 정무위원장은 윤관석 의원이 맡는다. 국토교통위원장에는 진선미 의원이, 교육위원장에는 유기홍 의원이 각각 내정됐다.

이밖에 ▲예산결산특별위원장 정성호 의원 ▲과학기술정보방송통신위원장 박광온 의원 ▲환경노동위원장 송옥주 의원 ▲행정안전위원장 서영교 의원 ▲문화체육관광위원장 도종환 의원 ▲농림축산식품해양수산위원 이개호 의원 ▲여성가족위원장 정춘숙 의원 등으로 확정됐다.

홍 대변인은 "상임위원장 선출에 이어 김영춘 국회 사무총장 임명 승인안도 통과될 예정"이라며 "본회의 직후 곧바로 각 상임위를 소집해 3차 추가경정예산(추경)안 심사에 돌입한다"고 전했다.

