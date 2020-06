이원욱, 與 첫 소신발언 "'인국공 사태' 분노, 불공정성에 대한 문제 제기"

"청년들 분노, 공정함 잃은 것에 대한 저항"



[아시아경제 허미담 기자] 이원욱 더불어민주당 의원이 28일 인천국제공항공사(인국공) 보안요원 정규직화를 둘러싼 논란과 관련해 "20대 청년이 바라는 것은 공평과 공정의 문제"라고 주장했다. 이는 인국공 사태와 관련한 여당 의원의 첫 소신 발언이다.

이날 이 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "인국공의 정규직화에 대해 기회를 빼앗겼다고 주장하는 청년들의 항의에 '청년 일자리 뺏기가 아니다', '가짜뉴스 때문이다'는 식으로 설명하는 것은 본질을 잘못 본 것"이라고 지적했다.

이어 "인국공 관련 청년들의 분노는 우리 사회에 만연한 불공정성에 대한 문제 제기이며 경청해야 할 문제"라며 "청년들의 분노를 '그들의 일자리를 빼앗긴 것에 대한 문제'. 즉, 이해관계의 문제로 보는 것은 본질을 보지 못하는 것이다. 공정함을 잃은 것에 대한 저항이기 때문"이라고 지적했다.

그러면서 그는 인국공의 정규직 전환 논란에 대해 △노동 경직성 강화 △정규직 노동자에게 주는 임금 인상에 대한 희망고문 △공기업 이외의 공공영역에서 비정규직 대책 세 가지 문제를 짚었다.

끝으로 그는 "청년이 주장하는 것은 '나의 일자리' 문제를 떠난 공정함의 문제이고, 정부의 노동정책이 제대로 가고 있는가라는 근본적 질문"이라고 강조했다.

앞서 이날 청와대 핵심관계자는 춘추관에서 기자들과 만나 인국공 사태에 대해 "이번 논란의 과정에서 현재 우리 사회를 살아가는 청년들의 절박함을 마주하게 됐다"면서도 "이번 논란이 가짜뉴스로 촉발된 측면이 있다"고 했다.

이해찬 민주당 대표 역시 지난 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 인국공 사태를 언급하며 "정규직 전환하는 문제라든가 여러가지 사안이 잘못된 국민들의 혼란을 가져오고 있다"며 "이러한 사소한 일로 국민들을 혼란에 빠뜨리지 않도록 자중해주길 바란다"고 말했다.

이 대표는 또 "요즘 보면 잘못된 정보가 얼마나 국민을 불안하게 하는지 알 수 있다"고 덧붙였다.

