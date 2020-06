'미우새' 이정진, 자취 6년차 싱글…서장훈 "이정진, 외로움 틈이 없을 듯"

[아시아경제 김정호 기자] 배우 이정진이 자취 6년차 싱글 라이프를 공개했다.

28일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 배우 이정진이 스페셜MC로 출연했다.

이날 이정진의 등장에 '모벤저스'들은 큰 관심을 보였다. 이정진은 최근 드라마 '더킹'에서 악역으로 변신해 날카로운 이미지를 위해 살을 뺐다고 밝혔다.

이를 본 MC신동엽도 "목소리 좋고 이목구비 수려하다"라고 이정진을 칭찬했다.

아울러 신동엽은 "원래 그런 사람이 아닌데 악역을 잘 하는 걸 보니 근본적으로 심성 자체가 악한 면이 있으니 저런 것도 잘 해내는구나 싶었다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 옆에 있던 이정진은 "캐릭터를 만들어가는 과정에서 쾌감이 있는 것 같다"며 악역을 연기한 소감을 전했다.

더불어 이정진은 자취 6년차임을 밝혔다. 그는 "어머니는 우리 집에 안 오신다. 처음에는 음식 걱정이 많았는데 알아서 잘 해먹는 걸 보시더니 안 오신다. 그 뒤로는 내가 종종 간다"라고 말했다.

이후 신동엽은 "호감이 가는 인물이 있으면 적극적으로 다가가는 편이냐"라고 이정진에게 물었다. 이에 이정진은 "요즘에는 이러지도 저러지도 못 한다"라고 애매모호하게 말해 궁긍증을 자아냈다.

그러자 신동엽은 "사실 지금 누군가 있을 수도 있지 않나. 이런 이야기하면 (상대방에게) 미안할 수도 있다"라고 말했다. 이정진은 "미안할 게 없다"면서 물을 들이켰다. 모벤저스는 물을 마시는 것이 연인에게 보내는 신호가 아니냐고 의심해 웃음을 자아냈다.

서장훈은 "스스로 미운 우리 새끼 같다고 느낄 때가 있냐"라며 물었고, 이정진은 "매일매일 그렇다"라며 털어놨다.

이에 신동엽은 "서장훈 씨가 이정진 씨와 친하다. 이정진이 왜 연애를 아직까지 잘 못하고 있는 거 같냐"라며 질문했다.

서장훈은 "미남들이 그런 생각이 있는 것 같다. 아무래도 인기도 많고 '꼭 결혼을 해야 하나' 이런 생각도 있는 것 같다. 나이가 들면서 그게 뚝 끊기면 외롭다는 생각이 들지 않냐. 외로울 틈이 별로 없다"라며 밝혔다.

한편, 미운 우리 새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr