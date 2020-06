[아시아경제 이진규 기자] 통일부가 29일 대북전단을 살포한 탈북민단체에 대한 청문을 실시한다.

28일 통일부 등에 따르면 통일부는 대북전단을 살포한 탈북민단체의 비영리법인 설립허가 취소 절차에 본격 돌입한다.

청문 대상으로 지목된 '자유북한운동연합'과 '큰샘' 가운데 우선 사전 통지를 받은 박정오 큰샘 대표부터 청문에 출석해 소명에 나설 예정이다.

통일부는 지난 15일 "큰샘이 지난달 23일을 포함해 올해 들어 총 8차례 걸쳐 쌀·휴대용 저장장치(USB)·성경 등을 넣은 페트(PET)병을 바다에 띄워 북한에 보냈다"며 "당초 법인 설립 목적 이외의 사업을 수행했다"고 비영리법인 설립허가 취소 사유를 설명했다.

큰샘 측은 정부가 청문을 통해 비영리법인 설립허가를 취소하면, 효력정지 가처분 신청 및 해당 처분 취소를 요청하는 행정소송에 나선다는 계획이다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr