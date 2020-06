하태경 “김두관, 인국공 연봉 3500만원 허위사실…당장 사과하라”

"인국공 직고용 시 최소 4300만원 이상"

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 미래통합당 의원은 28일 인천국제공항공사(인국공) 보안검색요원 정규직 전환 논란과 관련해 “김두관 더불어민주당 의원이 인국공 보안검색이 직고용이 되면 연봉이 3500만원이라고 해서 팩트일 것이라고 생각했다. 그런데 사실이 아니었다”며 “김 의원은 억지 논리를 정당화를 위해 허위사실까지 유포하는 것이냐”고 비판했다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “김 의원의 주장이 거짓말이라는 제보가 와서 팩트체크를 해봤다”며 “연봉은 최소 4300만원이 된다”며 이같이 말했다.

그는 “이번 6월 1일 인국공 자회사로 이미 채용된 보안검색 692명과 7월 1일 기준으로 채용될 나머지 보안검색 직원들 평균 연봉이 4285만원(연봉 3985만원, 복리후생 335만원)이기 때문”이라며 “자회사로 채용될 때가 4285만원이니 직고용하면 이것보다 높아져서 최소 4300만원 이상이 된다”고 지적했다.

이어 “김 의원은 억지 합리화를 위해 거짓말을 한 것이라면 청년들에게 당장 사과하라”며 “연봉 3500만원 발언에 분노한 청년들의 제보가 끊이질 않는다”고 덧붙였다.

하 의원은 “인국공 협력사 직원 이직률은 1.1%(보안방재 1.25%) 로 대한민국 전체 평균(5.8%)의 5분의 1 수준”이라며 “이미 청년들이 선망하는 일자리가 이번에 직고용까지 되는 것이다. 왜 청년들이 분노하며 공정한 정규직화를 외치는지 정확하게 알고 해결방안이 뭔지를 제시하기 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr