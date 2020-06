[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설은 27일 열린 부산 남구 동성하이타운 가로주택정비사업 조합 총회에서 시공사로 선정됐다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 부산 남구 대연동 1756-9번지 일원에 지하 4층~지상 35층, 아파트 268가구와 판매시설 등을 조성하는 사업이다. 공사 규모는 약 770억원이다.

조합은 연내 건축심의 등을 거친 후 2022년 5월 착공을 목표로 사업을 추진할 방침이다.

해당 사업지는 부산 지하철 2호선 못골역과 대연역이 인접해있고 인근 도시고속도로(11번 부산시도)와 광안대교를 이용해 부산 시내외 각지로 이동이 편리하다.

호반건설 관계자는 "호반건설과 호반써밋 브랜드를 믿고 선정해주신 조합과 조합원들에게 감사드린다"며 "뛰어난 입지에 걸맞은 명품 단지를 짓는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr