'한다다' 이상이, 여사친 이성경에게 여친 이초이 소개(종합)

[아시아경제 김정호 기자] 이상이가 친구 이성경에게 이초이가 여자친구라고 말했다.

27일 오후 방송된 KBS 2TV'한 번 다녀왔습니다'(이하 '한다다')에서는 알콩달콩 연애를 시작한 송다희(이초희 분)와 윤재석(이상이 분)의 모습이 공개됐다.

이날 방송에서 송영달(천호진 분)은 강초연(이정은 분)의 아버지가 입원을 했다는 소식을 듣고 슬퍼하는 강초연을 집까지 데려다 줬다.

이를 본 장옥분(차화연 분)은 두 사람을 의심했다. 이에 송영달이 집으로 오자 장옥분은 송영달에게 "전화 안받더라"며 "김 사장하고 있었냐"고 질문했다. 이를 들은 송영달은 "알잖아, 그 친구 원래 말많고 그런거"라고 짧게 말했다.

송영달이 강초연과 만났다는 사실을 숨기자 장옥분은 더욱 송영달을 의심했다. 이에 장옥분은 "저 양반이 입에 침도 안 바르고 여태 그 여자랑 뭘하다 온거야 거짓말까지하고"라고 속삭였다.

이후 윤규진(이상엽 분)은 윤재석이 집에 여자친구를 데려왔다는 사실을 알고 송나희(이민정 분)에게 말을 건넸다.

윤규진은 "장모님, 장인어른 잘 계시냐, 나한테 워낙 잘해주셨잖아"라고 말했다. 이를 들은 송나희는 "네가 나보다 인간성이 낫다"며 "내가 못챙긴 부모님 연고도 챙겨주고, 나 사실 그때 되게 고마웠다"라고 말했다.

이에 윤규진은 "진작에 칭찬 좀 해주지"라고 하자 송나희는 "그땐 그렇게 안 되더라"고 답했다.

그러다 윤규진은 윤재석의 여자친구를 언급했다. 송나희는 “여친 봤냐? 예뻐?”라고 궁금해 했고, 윤규진은 “못 본 척 해줬다"며 "내빼더라”고 답했다. 송나희는 "엑스도련님 귀여운 구석이 있네"라고 언급했다.

이때 송다희는 윤재석과 연남동에서 만나기로 했는데 최윤정(김보연 분)이 이를 목격했다.

최윤정은 연남동에 마시지를 받으러 간다며 송다희에게 함께 택시를 타자고 말했다. 송다희는 윤재석과 만나는 것을 들킬까 봐 조마조마하며 택시를 급하게 탔다.

송다희와 만난 윤재석은 "들키면 안 되는 사람이 너무 많다"라고 말했다. 이에 송다희는 "우리 연애하기 너무 힘든 거 같다"라고안타까워했다.

이때 윤재석 친구 지성경(이성경 분)이 나타났다. 송다희는 "나 지성경 봤는데 요즘 되게 핫한 모델 있잖냐"며 "뷰티 채널 MC도 하고 뮤지컬도 하고"라고 설명했다.

곧바로 지성경은 "어떻게 여기서 보네? 반갑다 윤재석"이라고 말을 걸었다. 윤재석은 "그러네 잘 지냈니?"라고 말했다. 두 사람은 친구였던 것이다.

그러다 지성경은 송다희를 보며 "누구 여친?"이라고 물었다. 이에 윤재석은 "내 여자친구"라고 자신있게 송다희를 소개했다.

한편, 한 번 다녀왔습니다는 매주 토·일 오후 7시 55분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr